С понедельника в Крыму будут работать 130 АЗС с топливом в свободной продаже
С понедельника, 20 октября, в Крыму начнут работать автозаправочные станции с топливом в свободной продаже. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.
В регионе откроют 130 таких АЗС, при этом дневной норматив отпуска топлива увеличат до 30 литров в одни руки. Актуальные адреса заправок опубликуют на портале правительства Крыма и на сайте министерства топлива и энергетики республики.
По словам Аксенова, принимаемые меры по стабилизации ситуации с наличием топлива согласовали с федеральными органами власти.
Ранее, 24 сентября, газета «Известия» писала, что в ряде российских регионов сети АЗС вводили ограничения на отпуск бензина — по 10–20 литров на посетителя, а за почти два месяца число пунктов, продающих бензин, сократилось на 360 объектов (около 1,6% от всех АЗС).
25 сентября глава Крыма отмечал, что в регионе наблюдаются проблемы с топливом из‑за уменьшения объёмов производства на российских НПЗ.
Читайте также: