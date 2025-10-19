С понедельника в Крыму будут работать 130 АЗС с топливом в свободной продаже

19 октября 2025, 21:57

Аксенов: лимит продажи топлива на крымских АЗС вырастет до 30 литров

Фото: istockphoto/Svetlana Verbitskaya

С понедельника, 20 октября, в Крыму начнут работать автозаправочные станции с топливом в свободной продаже. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.