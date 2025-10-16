Житель Новосибирска пересел на лошадь из-за проблем с бензином

16 октября 2025, 16:21

Фото: istockphoto / welcomia

В Новосибирске местный житель в знак протеста против топливного кризиса пересел с автомобиля на лошадь, сообщает Om1 Новосибирск.





По его словам, такой шаг стал реакцией на резкий рост цен на бензин и перебои с его поставками.



«Шутки шутками, но водители бьют тревогу: либо цены на бензин — космос, либо его вообще нет, либо стой в гигантской очереди на "Газпроме"», — рассказал мужчина.