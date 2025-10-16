Житель Новосибирска пересел на лошадь из-за проблем с бензином
В Новосибирске местный житель в знак протеста против топливного кризиса пересел с автомобиля на лошадь, сообщает Om1 Новосибирск.
По его словам, такой шаг стал реакцией на резкий рост цен на бензин и перебои с его поставками.
«Шутки шутками, но водители бьют тревогу: либо цены на бензин — космос, либо его вообще нет, либо стой в гигантской очереди на "Газпроме"», — рассказал мужчина.В регионе наблюдаются сразу три проблемы: рекордное подорожание топлива, нехватка бензина на ряде АЗС и большие очереди на заправках «Газпромнефти».
Ранее сообщалось, что осенью 2025 года в Новосибирске резко выросли цены на бензин, а часть независимых автозаправок приостановила продажу марок АИ-92 и АИ-95 из-за сбоев в поставках с нефтеперерабатывающих заводов.