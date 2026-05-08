С приходом теплой погоды дети снова стали выпадать из окон в Татарстане
С приходом теплой погоды в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) зафиксировали уже три эпизода выпадения малышей из окон. К счастью, серьезных травм удалось избежать.
Об этом сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи ДРКБ Михаил Поспелов в беседе с «Татар-информом». Медик связывает рост происшествий с тем, что люди чаще открывают окна, а дети, не осознавая опасности, опираются на москитные сетки, которые не выдерживают их веса. Поспелов призвал родителей и всех, кто находится рядом с детьми, не терять бдительности.
Особую группу риска, по словам врача, составляют дети до шести лет. Чтобы предотвратить трагедию, он рекомендовал убрать от окон диваны, кровати и столы, а также установить специальные блокаторы, не позволяющие ребенку самостоятельно открыть окно.
Поспелов подчеркнул, что падение с высоты часто приводит к тяжелым последствиям — черепно-мозговым травмам, повреждениям позвоночника, разрывам внутренних органов. Не все дети выживают, а риск на всю жизнь остаться глубоким инвалидом остается крайне высоким, даже при работе квалифицированных специалистов.
Читайте также: