Двухлетний мальчик выпал из окна в Башкирии, за его жизнь борются врачи
В Нефтекамске (Башкирия) врачи борются за жизнь двухлетнего мальчика, выпавшего из окна четвертого этажа. Трагедия произошла 6 мая в доме на улице Ленина. Об этом сообщает телеканал UTV.
По предварительным данным, ребенок остался без присмотра, залез на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Малыша в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию Центральной городской больницы, где ему оказывают всю необходимую экстренную помощь.
Ранее в Москве четырёхлетний ребёнок выпал из окна второго этажа. Инцидент произошёл в квартире жилого дома в Землянском переулке, когда мать мальчика ненадолго вышла в другую комнату.
Пострадавшего госпитализировали, степень тяжести его травм не уточняется.
