В Москве четырёхлетний мальчик выпал из окна, оперевшись на москитную сетку
В Москве четырёхлетний мальчик выпал из окна второго этажа, оперевшись на москитную сетку. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ».
Ребёнок находился в квартире жилого дома в Землянском переулке. Его мама вышла в другую комнату — в этот момент мальчик опёрся на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и выпал наружу.
Пострадавшего госпитализировали, серьезность его травм в материале не уточняется. Таганская межрайонная прокуратура взяла под контроль ход процессуальной проверки по факту случившегося.
Ведомство призвало родителей не оставлять детей без присмотра в помещении с открытым окном и напомнило, что москитная сетка не способна уберечь детей от падения. Её прочность не является настолько высокой, чтобы обеспечивать несовершеннолетним безопасность.
