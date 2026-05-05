Мальчик выпал из окна в Калининградской области

Мальчик выпал из окна в Гусеве Калининградской области и попал в больницу

Фото: iStock/MariaDubova

В Гусеве ребёнок выпал из окна второго этажа. Об этом сообщили в канале «МЧС Калининградской области» на платформе MAX.





Трагедия случилась сегодня вечером на улице Победы. Известно, что несовершеннолетний мальчик выпал из окна здания, однако причины и обстоятельства инцидента в материале не указываются. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего с травмами различной степени тяжести.



В пресс-службе МЧС напомнили о правилах безопасности: маленьких детей нельзя оставлять без присмотра, также не следует позволять им играть на подоконнике. При выходе из помещения стоит закрывать окна, на которые желательно заранее установить блокираторы. Еще одним важным моментом является слабая прочность маскитной сетки — она не убережет малыша от падения, если ребенок надавит на нее всем весом.