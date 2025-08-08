Актриса Зепюр Брутян рассказала о своих переживаниях во время отдыха в Турции
37‑летний актёр Павел Прилучный вместе с 29‑летней женой Зепюр Брутян отправились отдыхать в Турцию.
На курорте молодая мама столкнулась с искушением, о чём рассказала в соцсетях: в отеле весь день подают десерты и булочки, и, по её словам, если она позволит себе сладкое, то не сможет остановиться и потом будет ругать себя за «прибавку в пару килограммов на бёдрах».
Даже в отпуске пара придерживается режима — каждый день ходит в спортзал. Именно благодаря дисциплине Зепюр удалось сбросить 17 кг, набранных во время беременности.
Напомним, Прилучный и Брутян женаты с 2022 года, у них есть маленький сын Микаэль. У актёра также есть сын и дочь от предыдущего брака с Агатой Муцениеце.
