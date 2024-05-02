С рыбопромышленников Дальнего Востока взыскали миллиарды рублей

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Арбитражный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к Дмитрию Дремлюге и ряду других ответчиков по делу о незаконной добыче водных биоресурсов. Сумма требований составила 17,4 млрд рублей. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Иск был подан надзорным органом не только к физическим, но и юридическим лицам.
Напомним, Генпрокуратура направила судебный иск в январе. По делу о незаконной добыче ресурсов требовалось привлечь к ответственности «крабовых королей». Общая сумма иска ко всем фигурантам дела составила 358 млрд рублей. В числе ответчиков были Дмитрий Дремлюга и Олег Кан. Последний в марте 2024 года был заочно приговорен к 17 годам колонии за организацию убийства предпринимателя.
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Анастасия Хохлова