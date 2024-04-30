Суд в Москве арестовал обвиняемых в поджоге вертолета на московском аэродроме

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Пять подозреваемых в поджоге вертолета на аэродроме Остафьево в Москве были арестованы Дорогомиловским районным судом Москвы, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Арестованные будут содержаться под стражей на протяжении одного месяца и 29 суток, то есть до 27 июня.
Следствие поддержало ходатайство о применении меры пресечения в отношении Станислава Денисовича Хамидулина, Даниила Александровича Ямскова, Никиты Валерьевича Булгакова, Анастасии Александровны Молчалиной и Романа Андреевича Яковца.
Суд отметил, что Хамидулин С.Д., завербованный спецслужбами Украины, является организатором преступной группы, которая привлекла граждан России через интернет для выполнения задания за денежное вознаграждение.
Для осуществления теракта поджигатели прибыли на территорию аэродрома Остафьево и подожгли воздушное судно, в результате чего оно было уничтожено.
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Следствие поддержало ходатайство о применении меры пресечения в отношении Станислава Денисовича Хамидулина, Даниила Александровича Ямскова, Никиты Валерьевича Булгакова, Анастасии Александровны Молчалиной и Романа Андреевича Яковца.
Суд отметил, что Хамидулин С.Д., завербованный спецслужбами Украины, является организатором преступной группы, которая привлекла граждан России через интернет для выполнения задания за денежное вознаграждение.
Для осуществления теракта поджигатели прибыли на территорию аэродрома Остафьево и подожгли воздушное судно, в результате чего оно было уничтожено.
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Артем Кузьмин