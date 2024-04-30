Суд ООН не стал принимать меры против ФРГ из-за поставок оружия Израилю

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Председатель Международного суда ООН Наваф Салам сообщил, что запрос Никарагуа об указании обеспечительных мер против Германии из-за военной помощи Израилю был отклонен.
По его словам, за соответствующее решение были отданы 15 голосов. Один из представителей суда высказался против.
Напомним, в начале апреля суд ООН рассмотрел дело по иску Никарагуа против Германии из-за ее предполагаемого нарушения конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в отношении сектора Газа. Тогда посол Никарагуа призвал немецкую сторону прекратить поставлять Израилю военную помощь.
При оглашении решения, председатель инстанции заявил, что Германия сократила поставки продукции военного назначения в Израиль. Он также отметил, что ФРГ намерена принять участие в работе по оказанию помощи беженцам из Палестины.
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Напомним, в начале апреля суд ООН рассмотрел дело по иску Никарагуа против Германии из-за ее предполагаемого нарушения конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в отношении сектора Газа. Тогда посол Никарагуа призвал немецкую сторону прекратить поставлять Израилю военную помощь.
При оглашении решения, председатель инстанции заявил, что Германия сократила поставки продукции военного назначения в Израиль. Он также отметил, что ФРГ намерена принять участие в работе по оказанию помощи беженцам из Палестины.
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Анастасия Хохлова