Суд в Москве арестовал продюсера новостной службы Reuters

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Басманный суд Москвы арестовал продюсера новостной службы Reuters по уголовному делу об экстремизме. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По имеющимся данным, Константин Габов опубликовал материалы на YouTube-канале «НавальныйLIVE»*. Продюсер агентства принял участие в подготовке метаматериалов, размещенных в ролике.
В отношении Габова возбуждено уголовное дело по факту участия в в экстремистском сообществе.
Решением суда Габов помещен под стражу на два месяца.
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*признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией
В отношении Габова возбуждено уголовное дело по факту участия в в экстремистском сообществе.
Решением суда Габов помещен под стражу на два месяца.
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*признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией
Анастасия Хохлова