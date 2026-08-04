Клещи являются переносчиками опасного вируса Бурбон
Основным переносчиком вируса Бурбон выступает клещ Amblyomma americanum, известный также как «одинокая звезда». Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Этот вид обитает исключительно в западном полушарии. По словам специалиста, в России он никогда не регистрировался, и сам вирус на территории страны не выявлен.
Альтштейн пояснил, что он относится к семейству ортомиксовирусов. На сегодняшний день зафиксировано примерно 6–7 случаев инфицирования, два из них завершились летальным исходом. При этом наличие антител к вирусу в крови у ряда людей позволяет предположить, что распространение инфекции может быть шире, чем свидетельствуют официальные данные о заболеваемости.
Эксперт также отметил крайне низкую вероятность того, что в обозримом будущем вирус начнёт передаваться от человека к человеку. К числу характерных симптомов заражения Бурбоном относят повышение температуры, слабость, головную боль, ломоту и боли в теле, тошноту, рвоту, а также сыпь.
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