Клещи являются переносчиками опасного вируса Бурбон

04 августа 2026, 05:48

Учёный Альтштейн: клещ «одинокая звезда» является переносчиком вируса Бурбон

Фото: iStock/cotuvokne

Основным переносчиком вируса Бурбон выступает клещ Amblyomma americanum, известный также как «одинокая звезда». Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.