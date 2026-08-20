С сентября сервисы «МЭШ» будут помогать каждому четвертому российскому школьнику
В новом учебном году сервисами «Московской электронной школы» будут пользоваться 4,7 миллиона российских школьников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, качественное образование должны получать все дети, независимо от места проживания. «МЭШ» вносит огромный вклад в решение этой задачи.
«Татарстан одним из первых внедрил сервисы «МЭШ». Образование юных жителей республики стало более современным и качественным. Об этом сегодня рассказали ученики и педагоги полилингвальной гимназии №59 «Адымнар-Чаллы» в Набережных Челнах. Один ученик признался: «Благодаря рейтингу, который есть в «МЭШ», я соревнуюсь с одноклассниками в оценках. Это очень мотивирует учиться лучше», – написал Собянин в своём канале на платформе MAX.По его словам, учителя отметили другие функции системы, улучшающие образовательный процесс. Это, например, удобное поурочное планирование. Есть расчёт по датам на весь учебный период. Можно выставлять оценки и комментировать их. Сейчас «МЭШ» пользуются все школы Татарстана. При этом регион адаптирует столичные сервисы под свои потребности.
С сентября 2026 года сервисы «МЭШ» охватят 104 колледжа. Это 75% от всей сети учреждений среднего профессионального образования Татарстана.
«МЭШ» уже запущен в шести регионах России. Это больше 4300 школ и 4,8 миллиона участников образовательного процесса. Скоро столичными сервисами начнут пользоваться ещё 2300 школ и свыше 2,2 миллиона человек из пяти субъектов страны», – отметил Собянин.
Таким образом, с учётом московской системы образования в новом учебном году система будет помогать каждому четвёртому школьнику страны. А число пользователей превысит 10,2 миллиона человек.