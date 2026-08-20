С сентября сервисы «МЭШ» будут помогать каждому четвертому российскому школьнику

20 августа 2026, 18:54

Фото: канал Сергея Собянина на платформе MAX

В новом учебном году сервисами «Московской электронной школы» будут пользоваться 4,7 миллиона российских школьников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





По словам градоначальника, качественное образование должны получать все дети, независимо от места проживания. «МЭШ» вносит огромный вклад в решение этой задачи.

«Татарстан одним из первых внедрил сервисы «МЭШ». Образование юных жителей республики стало более современным и качественным. Об этом сегодня рассказали ученики и педагоги полилингвальной гимназии №59 «Адымнар-Чаллы» в Набережных Челнах. Один ученик признался: «Благодаря рейтингу, который есть в «МЭШ», я соревнуюсь с одноклассниками в оценках. Это очень мотивирует учиться лучше», – написал Собянин в своём канале на платформе MAX.