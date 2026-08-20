Парки Одинцовского округа приглашают на праздники в честь Дня флага России

20 августа 2026, 18:24

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню государственного флага Российской Федерации, проведут в четырёх парках Одинцовского округа в субботу, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В городском парке Звенигорода и в парке Раздолье гостей ждут мастер-классы, концертная программа «Вместе мы сила» и шествие «Мой флаг».





«Насыщенную программу подготовили в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной. Там развернут выставку картин Анжелики Ермак «Россия в красках», проведут уроки буги-вуги и акробатического рок-н-рола, пленэр под открытым небом, квиз «Моя Россия: от края и до края» и концерт «Симфония единой страны», — говорится в сообщении.