Достижения.рф

Парки Одинцовского округа приглашают на праздники в честь Дня флага России

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню государственного флага Российской Федерации, проведут в четырёх парках Одинцовского округа в субботу, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В городском парке Звенигорода и в парке Раздолье гостей ждут мастер-классы, концертная программа «Вместе мы сила» и шествие «Мой флаг».

«Насыщенную программу подготовили в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной. Там развернут выставку картин Анжелики Ермак «Россия в красках», проведут уроки буги-вуги и акробатического рок-н-рола, пленэр под открытым небом, квиз «Моя Россия: от края и до края» и концерт «Симфония единой страны», — говорится в сообщении.
А парке Захарово прочитают лекцию «Главные символы России», организуют фотовыставку участников СВО и ярмарку мастеров, а также проведут интеллектуальную игру «Моя родина» и концерт «Я поднимаю флаг моего государства».
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0