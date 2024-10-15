С Украины выехали 300 тысяч школьников

Руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей Лидия Халачева вместе с главой Комитета семей воинов Отечества г.о. Серпухов Олей Кузьминой посетили третий форум Комитета, который прошел в Храме на Соборной площади в Красногорске. Здесь сотни людей объединились в молитве за героических защитников и за благополучие страны, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Комитет семей воинов Отечества объединяет людей с общей целью — поддерживать и защищать интересы семей, чьи близкие находятся в зоне специальной военной операции.



Работа комитета охватывает все регионы, объединяя матерей, отцов, братьев и сестер воинов, создавая сообщество, где каждый может найти поддержку и понимание.



На форуме подвели итоги работы за прошедший год и определили основные направления деятельности на будущее. В Московской области было создано 57 штабов КСВО, и большинство руководителей пришли с приглашениями для ключевых активистов из своих команд.



Кроме того, на форуме выступила лидер Комитета, руководитель Федерального КСВО Юлия Белехова, слова которой вдохновили слушателей различные подвиги.



Начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства информационной и молодежной политики Московской области Дмитрий Евгеньевич Конусов отметил важность совместной работы и подтвердил полную поддержку деятельности Комитета со стороны Правительства Московской области.



Руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье Ольга Ермакова рассказала о мерах поддержки, которые фонд предоставляет ветеранам боевых действий.



Представитель Общественной палаты РФ Евгений Вячеславович Мартынов поделился своими успехами в развитии здравоохранения на общественных платформах и сообщил о создании группы психологической помощи для семей участников СВО под названием «КСВО. Разговор с психологом».



С ноября планируется начать индивидуальные консультации специалистов в онлайн-формате.