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Триста тысяч школьников уехали с Украины перед началом нового учебного года. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Нина Южанина, ее слова передает украинское издание Новости.LIVE.
«Перед началом учебного года из Украины выехало 300 тысяч детей, которые должны были бы учиться в наших школах. Это значит, люди не видят, не понимают и не слышат от власти, какие у нас действия на ближайшие осень-зиму», — заявила Южанина.
Она также отметила, что украинские власти не озвучивают мирному населению и военные возможности.
Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой сообщал, что из Украины массово уезжают ученики 10-11 классов, особенно мальчики.
Тем временем в Министерстве обороны ФРГ перестали верить, что Украина способна победить в конфликте с Россией и вернуть утраченные территории. Там отметили, что ВСУ сильно истощены, а ВС РФ продолжают продвигаться на запад.
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Элина Позднякова