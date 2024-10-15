Окружение ВСУ в Курской области, штурм в Торецке и тиски в Селидово: последние новости СВО

Фото: iStock/Zeferli
Обстановка в Курском приграничье остается напряженной, ВС РФ продолжают оказывать активное сопротивление украинской армии. В Селидово ВСУ удалось взять в тиски. Продвижение российских войск также зафиксировано на Запорожском фронте. О последних событиях в зоне СВО на 15 октября расскажет «Радио 1».
Курская область
Армия России активно наступает, очищая район Любимовки, а также штурмует Новоивановку и Зеленый Луг, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». ВС РФ подошли к окраинам Суджи и контролируют трассу, соединяющую город с Белой. Штурмовые подразделения закрепились на юго-востоке Суджи в районе АЗС «Лотус». Именно отсюда украинские силы начали своё наступление в августе.
За пять дней российские войска освободили 11 населённых пунктов в Курской области, включая Новый Путь и Медвежье, Нижний Клин, Новоивановку, Ольговку, Шептуховку, хутор Зелёный Шлях, деревню Леонидово и слободу Михайловка.
Противник, в свою очередь, перемещает батальоны из районов Купянска и Работино для поддержки своих подразделений. В Глушковском районе противник утратил очередной БТР Stryker. Штурмовые группы ВСУ, изначально предназначенные для наступления, теперь задействованы для стабилизации ранее завоеванных позиций, так как фактически оказываются в окружении.
Запорожское направление
Российские войска стремительно заняли Левадное в Пологовском районе (15 километров к западу от дороги на Времевку). Эту информацию подтвердило Министерство обороны РФ. Военные каналы противника называют причиной обвала обороны ВСУ на этой линии ложные сообщения украинских офицеров о готовности отражать российские атаки.
Фото: iStock/Zeferli
Кураховское направление
Минобороны РФ сообщило о поражении украинской техники на Кураховском направлении. Расчет российской реактивной системы залпового огня «Ураган» разрушил опорный пункт и находившуюся рядом технику противника.
Торецкое направление
В районе Торецка продолжаются небольшие столкновения, но в целом наблюдается относительная оперативная пауза.Тактика российских войск заключается в чередовании незначительных наступлений с резкими штурмами, что дает возможность постепенно истощать силы противника. В настоящее время осуществляется подготовка к следующему штурму, который может оказаться решающим для обороны подразделений ВСУ.
Часовоярское направление
ВС РФ вновь активизировали свои наступательные действия после длительного перерыва. Основные сражения идут не за сам город, а за его окрестные территории. Российским силам удалось успешно пересечь канал по автодороге и закрепиться на ключевом перекрестке к югу от города. Также отмечается продвижение в западной части Калиновки и к северу от Григорьевки.
Покровское направление
Российская армия освободила населенный пункт Михайловка. Кроме того, в западной части Цукурино бойцы ВС РФ водрузили знамя Победы. Продолжаются атаки в направлении Мирнограда, также фиксируются бои в районе Желанного Второго. Подразделения ВС РФ также готовятся потеснить противника на юге Селидово, чтобы подготовиться к окружению населенного пункта.
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