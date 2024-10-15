Украинский солдат рассказал, как новобранцев ВСУ учат на ПТРК без ракет

Фото: iStock/Prostock-Studio
В учебке новобранцев обучают на операторов ПТРК без ракет. Об этом заявил украинский военнопленный. Соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
Сообщается, что Евгений Хотенко по воинской специальности — оператор противотанкового ракетного комплекса. Он отметил, что в учебном подразделении выстрелил из ПТРК один раз.
Хотенко пояснил, что его подразделение должно было работать с франко-германским переносным противотанковым ракетным комплексом «Милан». Однако ракет для этих ПТРК не оказалось. Новобранцам лишь один раз показали, как он стреляет. По его словам, подразделение, в котором он находился, не является боеспособным, так как в нем служили только военнослужащие старше 40 лет.
Отмечается, что солдат попал в плен в Курской области. По его словам, прибыл он туда по неведению, так как командиры обещали отправить его с товарищами в Сумскую область.
В плену украинский военный получает стабильное питание, медицинское обслуживание и сигареты. Он призывает своих сослуживцев следовать его примеру, поскольку преступления ВСУ совершаются на чужой земле. По его словам, это не останется безнаказанным.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Читайте также:
В Тульской области рассказали о последствиях уничтожения украинского БПЛА
На трассе Суджа — Курск военные и волонтеры столкнулись с опасной ловушкой
Появилась информация о восполнении потерь ВСУ на Купянском направлении
Хотенко пояснил, что его подразделение должно было работать с франко-германским переносным противотанковым ракетным комплексом «Милан». Однако ракет для этих ПТРК не оказалось. Новобранцам лишь один раз показали, как он стреляет. По его словам, подразделение, в котором он находился, не является боеспособным, так как в нем служили только военнослужащие старше 40 лет.
Отмечается, что солдат попал в плен в Курской области. По его словам, прибыл он туда по неведению, так как командиры обещали отправить его с товарищами в Сумскую область.
В плену украинский военный получает стабильное питание, медицинское обслуживание и сигареты. Он призывает своих сослуживцев следовать его примеру, поскольку преступления ВСУ совершаются на чужой земле. По его словам, это не останется безнаказанным.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Читайте также:
В Тульской области рассказали о последствиях уничтожения украинского БПЛА
На трассе Суджа — Курск военные и волонтеры столкнулись с опасной ловушкой
Появилась информация о восполнении потерь ВСУ на Купянском направлении
Дарья Осипова