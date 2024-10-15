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Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ более двух третей Дзержинска, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин телеканалу «Соловьев Live».
«Наши военнослужащие шаг за шагом продвигаются по населенному пункту, уже больше двух третей населенного пункта точно освобождено — может быть даже, за эту ночь еще больше. Ребята героическими усилиями выбивают противника из многоэтажек, продвигаются», — прокомментировал чиновник.Пушилин добавил, что среди местных многие остались, кто не захотел покидать свои дома, люди в ожидании мирной жизни.
Спецоперация в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины продолжается. Накануне командир «Ахмата» Апты Алаудинов также информировал, что освобождено, приблизительно, 50% занятой боевиками ВСУ территории в Курской области.
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Никита Кротов