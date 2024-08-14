С улиц Подмосковья эвакуировали более 3,5 тыс. неправильно припаркованных машин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше трёх с половиной тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю за нарушение правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На прошлой неделе в Подмосковье на штрафные стоянки было перемещено 3520 машин, припаркованных с нарушением ПДД, это на 46 автомобилей меньше, чем эвакуировали неделей ранее», — отмечается в сообщении.Больше всего машин-нарушителей эвакуировали на территории Ленинского городского округа: 351. На втором месте недельного антирейтинга оказался округ Красногорск, где эвакуировали 339 автомобилей. Третье место занял округ Мытищи, откуда увезли 313 машин, четвёртое — округ Химки с 306 эвакуированными машинами. А замыкает топ-5 антирейтинга Пушкинский округ, с улиц которого на штрафстоянки переместили 219 машин.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, с помощью мобильного приложения «112 МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.
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Лев Каштанов