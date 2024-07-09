С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,2 тыс. машин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 3,2 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за неделю на штрафные стоянки в Московской области увезли 3241 неправильно припаркованную машину. Это на 153 автомобиля меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.Больше всего машин-нарушителей было эвакуировано на территории Ленинского городского округа — 366. Второе место недельного антирейтинга занял округ Красногорск, где эвакуировали 363 автомобиля. На третьем месте оказался округ Мытищи, откуда эвакуаторы увезли за неправильную парковку 311 машин. На четвёртом месте антирейтинга оказались Химки с 226 эвакуированными машинами. А замыкают недельный антитоп-5 Котельники и Одинцовский округ, откуда эвакуировали по 200 машин.
Узнать, где находится эвакуированный в Подмосковье автомобиль, владельцы могут по телефону 112 или через приложение «112 МО», а также через сайт Центра безопасности дорожного движения Московской области.
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Лев Каштанов