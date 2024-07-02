В восьми округах Подмосковья восстановили дорожные знаки

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Повреждённые или отсутствующие дорожные знаки восстановили на восьми улицах в разных округах Московской области сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по восстановлению дорожных знаков провели на Центральной улице в Щёлкове, на проспекте Гагарина в Люберцах, на Волковском шоссе в Мытищах, на Школьной улице в Волоколамске и на Советской улице в Егорьевске», — говорится в сообщении.Кроме того, знаки восстановили на дорогах в домодедовской деревне Ляхово, ступинском рабочем посёлке Михнево и в деревне Давыдово Орехово-Зуевского городского округа.
В министерстве подчеркнули, что специалисты Мосавтодора проводят обследования дорожной сети Подмосковья каждую неделю и оперативно исправляют обнаруженные недостатки.
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Лев Каштанов