В Московской области с начала сезона совершили 8 млн поездок на арендованных самокатах

В Подмосковье пользователи сервиса кикшеринга совершили с начала сезона около 8 млн поездок на арендованных самокатах. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минтранса региона. Сезон открыли три месяца назад – в конце марта.
По данным ведомства, самым востребованным месяцем оказался май, а вот в июне из-за большого количества осадков предпочтение отдавали другим видам транспорта. Средняя продолжительность аренды составила 16 минут, минимальное расстояние, которое преодолели на самокате, – 2 км, максимальное – 68 км.
Больше всего электросамокаты популярны в Долгопрудном, Королёве, Красногорске, Любрецах, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове и Химках.
Подмосковный Минтранс вновь призывает помнить о безопасности и необходимости соблюдения ПДД.
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«Сегодня в 41 городском округе к аренде доступно порядка 26 тыс. электросамокатов. Для удобства жителей оборудовано 13 тыс. виртуальных парковок – например, у станций метро, МЦД или железнодорожных станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью», – уточнили в пресс-службе.
Больше всего электросамокаты популярны в Долгопрудном, Королёве, Красногорске, Любрецах, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове и Химках.
Подмосковный Минтранс вновь призывает помнить о безопасности и необходимости соблюдения ПДД.
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Лора Луганская