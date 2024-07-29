В Московской области по нацпроекту отремонтировали 130 участков дорог

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Мосавтодор завершил ремонт 130 участков региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы велись в 36 городских округах Московской области, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Подмосковные дорожники уложили около 390 км нового полотна с использованием асфальтобетонной смеси типа А16-Вн, которая отличается повышенной износоустойчивостью. Лидерами по объёму выполненных работ стали пять городских округов: Можайский, Богородский, Раменский, Воскресенск и Шатура. Сейчас продолжается ремонт более 50 участков региональной сети», – пояснил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.В министерстве добавили, что всего в период ремонтного сезона на территории Московской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят свыше 660 км региональных дорог.
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