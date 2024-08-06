В Подмосковье отремонтировали более 30 км трассы А-107

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Ремонт участка федеральной трассы А-107 «Московской малое кольцо» протяжённостью 31 километр завершили в Московской области, работы проводились на территории Богородского и Пушкинского округов, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Автодор.
«Работы проводились в два этапа: на первом этапе в прошлом году было отремонтировано 14 километров трассы, а на втором этапе, который завершился в августе текущего года, обновили ещё около 17 километров дороги», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что помимо ремонта асфальтового покрытия на проезжей части, специалисты Автодора обустроили два километра шумовых полос, укрепили обочины и поменяли 22 павильона на остановках общественного транспорта.
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Лев Каштанов