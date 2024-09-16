В Ленинском округе завершили строительство путепровода на ЮЛЕ

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Строительство путепровода на Южно-Лыткаринской автодороге (ЮЛА), расположенного на территории Ленинского округа, завершено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Построен путепровод, который обеспечит удобное сообщение между Каширским шоссе и трассой А-105. Это значительно улучшит транспортную доступность этих направлений в Ленинском округе. Сейчас завершаются работы по гидроизоляции пролётного строения, что является финальным этапом строительства. Работы идут в соответствии с графиком», — отметил зампред правительства региона — глава областного Минтранса Алексей Гержик.Отмечается, что всего на Южно-Лыткаринской автодороге построят 60 путепроводов и мостов, главным из которых станет шестисотметровый мост через Москве-реку между округами Лыткарино и Ленинским.
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