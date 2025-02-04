С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,8 тыс. машин

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 3,8 тыс. автомобилей эвакуировали на минувшей неделе с улиц Московской области за нарушение правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За неделю с улиц Подмосковья на штрафные стоянки было перемещено 3864 машины, припаркованных с нарушениями. Это на 141 машину меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.Больше всего машин было эвакуировано в округе Химки — 363, второе место по этому показателю занял Ленинский округ, где эвакуировали 360 автомобилей. Третьим стал округ Мытищи с 320 эвакуированными автомобилями. Четвёртое место заняла Балашиха (265 машин), а замыкает топ-5 недельного антирейтинга округ Красногорск с 242 эвакуированными машинами.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или на сайте подмосковного Центра безопасности дорожного движения.
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