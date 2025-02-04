В Ленинском округе стартовал третий этап реконструкции Каширского шоссе

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Реализация третьего этапа реконструкции Каширского шоссе началась на территории Ленинского городского округа, в план работ входит реконструкция участка шоссе со строительством разворотных петель и подземных пешеходных переходов, а также возведение путепровода через трассу А-105, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Строители уже начали готовить к погружению пробные сваи под опоры путепровода через А-105, а также приступили к переустройству инженерных коммуникаций. Строительство двух пешеходных переходов начнётся до конца года», — говорится в сообщении.Отмечается, что завершить все работы третьего этапа реконструкции Каширского шоссе планируется в четвёртом квартале 2026 года.
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