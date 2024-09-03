Загруженность дорог Подмосковья утром 3 сентября достигла шести баллов

На шесть баллов из десяти возможных оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 3 сентября, основные сложности с проездом отмечаются при движении по направлению к столице на четырёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Заторы при проезде в сторону Москвы фиксируются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и трассе А-105, соединяющей аэропорт Домодедово со столицей, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Калужское, Киевское, Волоколамское, Носовихинское, Каширское, Варшавское, Пятницкое, Дмитровское, Минское, Ярославское, Боровское, Щёлковское и Рязанское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром зафиксирован миллион автомобилей, что совпадает со средним значением прошлого месяца.
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Лев Каштанов