В Сочи нашли тело 14-летнего школьника, которого почти неделю искали в реке

09 августа 2026, 17:15

Тело пропавшего подростка обнаружили в русле реки Сочи

Фото: Istock / Elis Cora

Тело 14-летнего школьника, который пропал в Сочи 5 августа, обнаружили в реке спустя несколько дней поисков. По данным SHOT, подростка нашли возле плиты, к которой его прибило течением горной реки.