В Сочи нашли тело 14-летнего школьника, которого почти неделю искали в реке
Тело 14-летнего школьника, который пропал в Сочи 5 августа, обнаружили в реке спустя несколько дней поисков. По данным SHOT, подростка нашли возле плиты, к которой его прибило течением горной реки.
Сегодня волонтеры самостоятельно сооружали дамбу, чтобы ослабить течение и облегчить поисковые работы. В итоге тело мальчика удалось обнаружить и достать из воды. При этом первоначальная информация о том, что школьник якобы прыгнул в реку, не подтвердилась. По словам волонтеров, подросток упал в воду, когда шел по берегу.
Поиски продолжались несколько дней. В них участвовали спасатели и добровольцы — всего около 200 человек. Специалисты обследовали русло реки и самые сложные участки, где сильное течение значительно осложняло работу.
Ранее сообщалось, что неподалеку от места исчезновения школьника около 30 лет назад погибли трое спасателей. Они проводили тренировку на лодках, когда судно попало в водоворот и перевернулось.
Читайте также: