В Чечне из реки Сунжи достали тела трех человек
Тела трех человек обнаружили днем в реке Сунже в Серноводском районе Чечни. По данным связанного с силовыми структурами Telegram-канала, среди погибших есть несовершеннолетний.
На месте происшествия работают следователи. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии и выясняют, как именно люди оказались в воде.
Пока нет информации о том, были ли погибшие знакомы между собой, находились ли они в реке одновременно и что именно привело к трагедии. Все эти обстоятельства предстоит установить в ходе проверки.
Правоохранители продолжают работу на месте происшествия. Официальные подробности случившегося пока не раскрываются.
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