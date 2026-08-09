В Чечне из реки Сунжи достали тела трех человек

09 августа 2026, 16:39

Три человека погибли в реке Чечни, среди них оказался подросток

Фото: Istock / Piotr Krzeslak

Тела трех человек обнаружили днем в реке Сунже в Серноводском районе Чечни. По данным связанного с силовыми структурами Telegram-канала, среди погибших есть несовершеннолетний.