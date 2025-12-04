Достижения.рф

С января 2026 года у граждан РФ в паспортах по их желанию будет ставиться новая отметка

РИА Новости: с 1 января в паспортах по желанию смогут поставить отметку ИД ЕРН
Фото: iStock/Dmitry Andreev

С 1 января 2026 года граждане России получат возможность добавить в свои паспорта уникальную отметку. Это будет идентификатор записи из единого федерального информационного регистра, который поможет подтвердить личность и данные дистанционно. Об этом пишет РИА Новости.



По словам замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, новый номер станет персональным ключом к государственным информационным системам. Он упростит процесс получения различных услуг, включая оформление пособий и регистрацию имущественных прав. Теперь для подтверждения своей личности достаточно будет просто указать его.

В будущем, как отметил парламентарий, это должно существенно уменьшить время, необходимое для получения справок, и упростить процедуры, особенно при удаленном взаимодействии с государственными органами.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0