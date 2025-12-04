С января 2026 года у граждан РФ в паспортах по их желанию будет ставиться новая отметка

04 декабря 2025, 07:43

РИА Новости: с 1 января в паспортах по желанию смогут поставить отметку ИД ЕРН

Фото: iStock/Dmitry Andreev

С 1 января 2026 года граждане России получат возможность добавить в свои паспорта уникальную отметку. Это будет идентификатор записи из единого федерального информационного регистра, который поможет подтвердить личность и данные дистанционно. Об этом пишет РИА Новости.