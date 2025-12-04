Названы самые высокооплачиваемые профессии в Татарстане

04 декабря 2025, 00:43

В Татарстане самые высокие зарплаты предлагают в IT-сфере

Фото: iStock/blinow61

В Татарстане по итогам 2025 года самые высокие медианные зарплаты оказались в IT-сфере и на руководящих позициях. Такие данные привела менеджер по связям с общественностью hh.ru в ПФО Ирина Егорова.





Отмечается, что самая большая зарплата у руководителя группы разработки — 250 тыс. рублей, а это на 55% больше, чем в прошлом году. Для этой должности требуется опыт от 3 до 6 лет. Работник должен обладать навыками управления командой и проектами, а также знать технологии PostgreSQL, Python, SQL и Git.





«На втором месте с доходом в 200 тыс. рублей (+23% за год) находятся коммерческие директора. Кандидатам на эту позицию необходим опыт стратегического менеджмента, управления продажами и командой», — рассказала Егорова в разговоре с «Татар-информом».