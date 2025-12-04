Названы самые высокооплачиваемые профессии в Татарстане
В Татарстане самые высокие зарплаты предлагают в IT-сфере
В Татарстане по итогам 2025 года самые высокие медианные зарплаты оказались в IT-сфере и на руководящих позициях. Такие данные привела менеджер по связям с общественностью hh.ru в ПФО Ирина Егорова.
Отмечается, что самая большая зарплата у руководителя группы разработки — 250 тыс. рублей, а это на 55% больше, чем в прошлом году. Для этой должности требуется опыт от 3 до 6 лет. Работник должен обладать навыками управления командой и проектами, а также знать технологии PostgreSQL, Python, SQL и Git.
«На втором месте с доходом в 200 тыс. рублей (+23% за год) находятся коммерческие директора. Кандидатам на эту позицию необходим опыт стратегического менеджмента, управления продажами и командой», — рассказала Егорова в разговоре с «Татар-информом».
На третьем месте рейтинга находятся дата-сайентисты, чья зарплата составляет 200 тысяч рублей и за год увеличилась на рекордные 90%. Эти специалисты, являющиеся редкостью для республики, за 11 месяцев получили всего 130 предложений о работе. От них ждут владения Python, SQL, библиотеками PyTorch и инструментами для обработки больших данных.
В общероссийском рейтинге высокооплачиваемых специалистов также доминируют дата-сайентисты и IT-руководители.