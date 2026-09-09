Пассажир устроил пьяный дебош на самолёте из Дубая в Петербург
В аэропорту Пулково задержали мужчину, устроившего дебош на борту самолёта, прибывшего из Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД России по Северо‑Западному федеральному округу.
Инцидент произошёл во время перелёта из Дубая. 27‑летний петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно. Он игнорировал просьбы других пассажиров успокоиться, а при попытках бортпроводников утихомирить его нанёс им несколько ударов.
После приземления экипаж связался с линейным отделом полиции. Правонарушителя вывели из самолёта и доставили в дежурную часть. По факту случившегося следователь возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
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