Пассажир устроил пьяный дебош на самолёте из Дубая в Петербург

09 сентября 2026, 06:30

Фото: iStock/blinow61

В аэропорту Пулково задержали мужчину, устроившего дебош на борту самолёта, прибывшего из Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД России по Северо‑Западному федеральному округу.