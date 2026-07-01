Гастроэнтеролог рассказала, почему варенье не сможет заменить свежие ягоды
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, почему варенье не сможет заменить свежие ягоды. Об этом пишет RT.
При варке варенья ягоды и фрукты подвергаются длительному нагреванию. Высокая температура (свыше 70 °C) разрушает многие витамины, особенно витамин C. Поэтому варенье не может полностью заменить свежие ягоды или стать основным источником витаминов в зимний период, отмечает гастроэнтеролог.
Кашух также предупредила, что классическое варенье содержит много сахара. Во многих рецептах его количество сопоставимо с количеством ягод, указывает врач. Поэтому варенье лучше рассматривать как лакомство, а не как ценную витаминную заготовку, считает специалист.
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