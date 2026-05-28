Мособлдума установила в Подмосковье новый праздничный день – День садовода
В Московской области каждое четвёртое воскресенье сентября будут отмечать новый праздник – День садовода Подмосковья. Закон об установлении праздничного дня приняли на заседании депутаты Мособлдумы.
Инициатива поступила напрямую от жителей по итогам Московского областного форума «Садоводы Подмосковья».
«По оценкам Союза садоводов России, любительским и профессиональным садоводством в стране заняты около 60 миллионов человек. А в Московской области насчитывается порядка 12 000 садовых некоммерческих товариществ и более четырёх миллионов садоводов. Это колоссальное число людей, которых объединяет любовь к труду и заботе о земле. Для Подмосковья садоводство стало доброй традицией, и мы хотим официально закрепить праздник», – рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.По словам депутата, учреждение Дня садовода преследует цели развития и популяризации садоводческого движения, а также сохранения традиций.
«Дата выбрана не случайно. Накануне, в субботу, в регионе уже отмечают День урожая Подмосковья. А воскресенье станет кульминацией – сезон окончен, урожай собран. В этот день в муниципалитетах можно организовывать ярмарки, где жители смогут купить всё для огорода, сделать запасы на зиму. Полезно будет проводить и семинары по обмену опытом», – добавил парламентарий.Как напомнили в пресс-службе Мособлдумы, такие же праздники уже установлены в других регионах России – в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Рязанской, Ульяновской, Тамбовской, Челябинской, Самарской областях, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях.