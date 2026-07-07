Садовод рассказала, как вырастить огурцы без горечи

07 июля 2026, 17:06

Садовод Воронова: огурцы лучше выращивать в теплице

Фото: iStock/VOLHA van Meer

Огурцы лучше всего выращивать в теплице или накрывать их на ночь пленкой, тогда они не будут горькими. Такой совет дала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.





Она пояснила, что горечь в огурцах появляется из-за перепадов температуры. Из стресса растения вырабатывают вещество кукурбитацин, дающее горький привкус. Однако обильный полив снижает его концентрацию в овоще. В этой связи она призвала следить, чтобы почва на грядке с огурцами всегда была влажная.





«Огурцы лучше всего выращивать в теплице либо закрывать их пленкой на ночь при похолодании. Если же нет возможности постоянно закрывать-открывать пленку, так как все приезжают на огород лишь по выходным, следует раз в две недели обрабатывать огурцы органическим иммуностимулятором», — отметила Воронова в разговоре с Москвой 24.

«Например, крапива двудомная — настоящий рекордсмен по содержанию полезных элементов. В ней много азота (N), калия (K), магния (Mg) и кальция (Ca). Из крапивы готовят жидкое удобрение. Также свежую крапиву используют как мульчу для защиты почвы от пересыхания и обогащения ее минералами», — пояснил эксперт.