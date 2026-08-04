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Пьяная россиянка с болгаркой не поделила гараж с покойным мужем

В Кузбассе пьяная женщина пыталась спилить замок с гаража покойного мужа
Фото: iStock/Far700

Росгвардейцы задержали 53-летнюю жительницу Топок, которая пыталась завладеть имуществом покойного бывшего мужа. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Кузбассу.



По данным портала VSE42.ru, все произошло вечером во дворе дома на улице Советской. Очевидцы заметили пьяную женщину, которая пыталась спилить навесной замок с гаража умершего местного жителя, и вызвали полицию.

Прибывший на место экипаж вневедомственной охраны пресек противоправные действия. Хулиганкой оказалась бывшая жена владельца гаража. Женщину передали полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье семья магазинных воров пыталась украсть сантехнику из гипермаркета.

Лидия Пономарева

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