Садовод рассказала, как продлить свежесть собранных с грядки помидоров

15 августа 2026, 16:46

Садовод Воронова: помидоры надо срывать с плодоножкой

Фото: iStock/Denisfilm

Для увеличения срока хранения помидоров, их нужно срывать с плодоножкой и не мыть после сбора. Такой совет дала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.





По ее словам, помидоры нужно срывать в ясную погоду в середине дня, чтобы они успели просохнуть после ночи. При этом их нельзя собирать после полива, а также мыть и протирать, чтобы не стереть слой, который является естественной защитой плода.





«Очень важно следить, чтобы помидоры не перезрели, иначе они будут лопаться и быстро портиться. Срывать надо на стадии, когда еще вчера овощи казались зелеными, а сегодня покраснели. При этом торопиться не стоит: незрелые плоды, конечно, могут поспеть и после сбора, но уже не будут максимально вкусными», — отметила Воронова в разговоре с Москвой 24.