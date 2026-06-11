Садоводам назвали цветы, которые могут погибнуть от затяжных дождей

11 июня 2026, 13:08

Агроном Ганичкина: розы нужно укрывать на время затяжных дождей

Фото: iStock/Pierphotographer

Длительные дожди могут навредить цветам на дачных участках. Об этом предупредила специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина.





Так, затяжные дожди вредны практически всем растениям, поскольку при переувлажнении почвы корни испытывают дефицит воздуха, из-за чего затормаживается рост цветов. При этом тагетесы и бархатцы легче переносят временное пересыхание грунта, нежели влагу.





«После продолжительных осадков дачникам стоит обязательно рыхлить почву для улучшения испарения влаги и проводить подкормки. Особенно уязвимыми в такую погоду становятся цветущие растения. Дожди повреждают цветоносы и лепестки, а сами растения могут практически прекратить цветение», — рассказала Ганичкина в разговоре с Life.ru.

«Например, к таким краснокнижным растениям относятся некоторые виды берёз, можжевельников, дуб зубчатый, тис ягодный и другие. Такие деревья и кустарники нельзя вырубать без соответствующего разрешения, за которым нужно обратиться в местную администрацию», — пояснила эксперт.