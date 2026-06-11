Садоводам назвали цветы, которые могут погибнуть от затяжных дождей
Агроном Ганичкина: розы нужно укрывать на время затяжных дождей
Длительные дожди могут навредить цветам на дачных участках. Об этом предупредила специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина.
Так, затяжные дожди вредны практически всем растениям, поскольку при переувлажнении почвы корни испытывают дефицит воздуха, из-за чего затормаживается рост цветов. При этом тагетесы и бархатцы легче переносят временное пересыхание грунта, нежели влагу.
«После продолжительных осадков дачникам стоит обязательно рыхлить почву для улучшения испарения влаги и проводить подкормки. Особенно уязвимыми в такую погоду становятся цветущие растения. Дожди повреждают цветоносы и лепестки, а сами растения могут практически прекратить цветение», — рассказала Ганичкина в разговоре с Life.ru.
По ее словам, в защите от осадков особенно нуждаются розы, рододендроны и другие декоративные кустарники с крупными соцветиями. Это можно сделать с помощью пленки, натянутой на опоры, во избежание повреждения растений.
Тем временем эксперт «Народного фронта» Татьяна Миронова в беседе с RT напомнила, что прежде чем срубить дерево на дачном участке, необходимо удостовериться, не относится ли оно к ценным породам и не является ли краснокнижным.
«Например, к таким краснокнижным растениям относятся некоторые виды берёз, можжевельников, дуб зубчатый, тис ягодный и другие. Такие деревья и кустарники нельзя вырубать без соответствующего разрешения, за которым нужно обратиться в местную администрацию», — пояснила эксперт.
Кроме того, необходимо выяснить, существуют ли какие-либо ограничения на использование земельного участка, которые предусмотрены земельным законодательством и законодательством об охране окружающей среды, заключила Миронова.