Ирина Рассадница 29 апреля: почему нельзя стирать постельное белье и высаживать рассаду с полным желудком, народные приметы
Согласно народному календарю, 29 апреля отмечается Иринин день, больше известный как Ирина Рассадница. Такое название появилось потому, что к этому времени крестьяне начинали массовую высадку рассады в открытый грунт, особенно капусты и огурцов. Православная церковь в этот день чтит память святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе народного праздника лежит глубокое почитание христианских мучениц, но крестьянский быт, как всегда, тесно переплел духовное с земным. Пока церковь вспоминала подвиг трех юных дев, земледелец видел в календаре точный срок начала страды.
Святые мученицы Агапия, Ирина и Хиония пришли к Господу в 304 году. Это были родные сестры из итальянской Аквилеи, рано оставшиеся сиротами. Девушки жили благочестиво и отвергали всех женихов, посвятив себя Христу. Их духовник, пресвитер Зинон, предвидел свою смерть и их мученический подвиг. О грядущих страданиях сестер предупредила и святая Анастасия Узорешительница, которая пришла укрепить их дух.
Схваченные по приказу императора Диоклетиана, сестры оказались на суде. Им предлагали богатство и знатных женихов в обмен на отречение. Ответ был тверд: у нас есть один Жених — Христос. Мучителя постигали чудеса: правитель Дулкиций, пожелавший надругаться над девами, был поражен безумием и перепачкался в кухонной саже. Старших сестер, Агапию и Хионию, бросили в огонь. Но пламя не коснулось их тел — они отошли ко Господу с молитвой на устах, а лица их остались прекрасны и спокойны.
Младшую, Ирину, приговорили к поруганию в блудилище. Но Господь не оставил свою невесту: Ангелы в облике воинов увели мученицу на высокую гору. Епископ Сисиний, рассвирепев, велел стрелять в девушку. Пораженная стрелой, святая Ирина возблагодарила Бога за избавление от скверны и предала дух. Сегодня мученицам молятся об укреплении веры, о защите целомудрия и помощи в житейских невзгодах.
Традиции дня28 апреля хозяйки начинали готовиться с вечера. Традиции Ирины Рассадницы — это удивительный клубок магии плодородия и житейской мудрости. В день святой Ирины существовали особые правила, нарушать которые не смел никто.
Высадкой капусты и огурцов занимались исключительно женщины. Более того, они надевали на себя множество старых, рваных одежд. Считалось, что чем тряпья на женщине больше, тем кочковатее и туже будут листья у капусты. Так «бедность одежды» превращалась в богатство урожая.
Рассадницам до завершения посадки строго запрещалось есть хлеб. Любое прикосновение к ржаному или пшеничному караваю в этот день могло, по поверью, привести к тому, что куры выклюют всю рассаду.
В то время как женщины колдовали на грядках, мужчины вспахивали пашню под яровые. В народе говорили: «Пришла Ирина — пора орати, пахарей рати». Подросткам доверяли важное дело, они белили стволы фруктовых деревьев. Это не только защищало кору от вредителей, но и считалось оберегом сада от злых сил.
Люди верили, что, уходя из дома в огороды, нужно задобрить домового. Перед выходом в поле ему оставляли за печкой пироги, молоко или звонкую монету. Сытый Домовой охранял скотину и помогал в хозяйстве. В доме в этот день обязательно сажали новое комнатное растение. Считалось, что цветок, посаженный на Ирину, притянет в дом удачу и счастье.
Народные запреты
- Никакого рукоделия. 29 апреля не шили, не пряли и не вышивали. Считалось: нитки будут путаться, иголки ломаться — работа будет испорчена;
- Запрещалось стирать и гладить постельное белье или полотенца. Это прямой путь к долгой и тяжелой болезни («лихорадке»), которая привяжет человека к кровати;
- Супругам категорически запрещалось ругаться, лежа в кровати. Считалось, что утром конфликт не утихнет, а приведет к скорому разводу;
- Не трогать землю голыми руками. Крестьяне боялись заболеваний кожи. Чтобы не «подхватить чирей», работали только в рукавицах;
- Запрещалось отдавать хлеб, соль или деньги из дома. Предки верили: с вещью из дома отдаешь и будущий урожай. Если дать взаймы — семья будет голодать;
- Не убивали зверя и птицу. Поверье гласило: убивая живность в этот день, мужик навлекает на свою голову несчастья и пустоту в ружьё на весь год;
- Нельзя было увольняться, разводиться или рвать отношения. Решения, принятые 29 апреля, объявлялись ошибочными и приводящими к нищете.
Приметы
- Если на реке лед еще держится (не сошел) — год будет неурожайным и тяжелым;
- Сильный ливень 29 апреля — к жаркому, солнечному лету;
- Западный ветер подул — к затяжным дождям и сырости;
- Гулкий гром (с раскатами) слышен — к урожаю хлеба и мощным колосьям;
- Много майских жуков (хрущей) — жди засуху;
- Распустилась ольха — время сеять гречиху.