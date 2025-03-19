Весеннее равноденствие 20 марта: история, традиции и приметы

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Весеннее равноденствие, которое можно считать началом весны в северном полушарии, произойдет в 2025 году 20 марта в 12:01:09. С этого момента световой день начинает увеличиваться, а природа окончательно пробуждается. Об истории и приметах праздника читайте в материале «Радио 1».
Что такое весеннее равноденствие
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Весеннее равноденствие — это астрономическое явление, при котором центр видимого Солнца пересекает небесный экватор, двигаясь из южного полушария в северное. В этот момент продолжительность дня и ночи практически одинакова по всему миру. В северном полушарии наступает астрономическая весна, а в Южном — осень.
День равноденствия случается дважды в году. В этот момент Солнце, двигаясь по своей траектории, пересекает небесный экватор. Весной оно переходит из Южного полушария в Северное, а осенью — наоборот.
История и традиции
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Весеннее равноденствие отмечалось ещё в древних культурах. Многие народы связывали его с началом нового цикла жизни, обновлением и возрождением. В некоторых культурах этот день считался началом нового года.
Например, в Древнем Египте весеннее равноденствие совпадало с разливом Нила, который был жизненно важен для сельского хозяйства. В Китае праздник начала весны — Чуньцзе (или Новый год) — традиционно отмечается в период между зимним и весенним равноденствием.
Древние славяне верили, что в день весеннего равноденствия на землю спускался Ярило — бог весеннего солнца и плодородия. Наши предки устраивали богатые празднества и жгли костры. Считалось, чем выше поднялось его пламя, тем удачнее будет год.
С приходом христианства день весеннего равноденствия связан не утратил своего значения. Великий праздник Пасхи стал рассчитываться по лунно-солнечному календарю. В соответствии с православными обычаями, праздник в честь воскрешения Иисуса Христа, отмечается в первое воскресенье после полнолуния, которое наступит после весеннего равноденствия. В этом году Пасху отмечают 20 апреля.
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Приметы дня
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- Если в день весеннего равноденствия тепло и ясно, то лето будет солнечным и тёплым.
- Если увидеть первый рассвет в этот день, это может предвещать удачу и благополучие в течение всего года.
- Наблюдение за поведением животных и птиц в этот день также может быть связано с приметами: например, активность птиц может предвещать хороший урожай ягод и фруктов.
- Если в этот день встретить весну в хорошем настроении и с позитивными мыслями, это может привлечь удачу и хорошее настроение на весь год.
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Елена Генералова