Весеннее равноденствие 20 марта: история, традиции и приметы

Весеннее равноденствие, которое можно считать началом весны в северном полушарии, произойдет в 2025 году 20 марта в 12:01:09. С этого момента световой день начинает увеличиваться, а природа окончательно пробуждается. Об истории и приметах праздника читайте в материале «Радио 1».