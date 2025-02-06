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Подмосковные коммунальщики начали готовиться к весенне-летнему сезону

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Подмосковные коммунальщики с приближением весны приступили к подготовке к уборке и благоустройству территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Коммунальные службы региона должны до марта оснастить учреждения и сотрудников всеми необходимыми материалами и оборудованием. В список первоочередных закупок вошли газонокосилки и триммеры; инструменты и инвентарь; растительный грунт, цветочная рассада и семена газонных трав для благоустройства; песок для обновления песочниц на детских площадках; запасные части и комплектующие для техники», – рассказали в ведомстве.
Как напомнили в Минчистоты, на весенне-летний режим содержания территорий муниципальные бюджетные учреждения и управляющие компании перейдут с началом устойчивых положительных температур, после таяния снежного покрова.



В первую очередь коммунальщики наведут порядок во внутриквартальных проездах и на тротуарах. На улицы выйдут подметальные машины.

Помимо этого, уборку общественных пространств будут проводить ручным способом. С помощью ручного инвентаря дворники очистят от смёта и грязи парковки, дворы и детские игровые комплексы.

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#весна
Сильнейшие трудовые коллективы Подмосковья приедут в Подольск на фестиваль ГТО
07 февраля 2025, 18:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Лучшие трудовые коллективы Московской области примут участие в региональном фестивале ГТО. Он пройдёт 16 февраля в городском округе Подольск, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

В региональном этапе примут участие сильнейшие команды, преодолевшие муниципальный отбор. Победители этапа будут представлять Подмосковье на Всероссийском фестивале ГТО.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«В программу войдут пять дисциплин: стрельба из положения сидя или стоя из электронного оружия, наклон вперёд на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подъём туловища из положения лёжа, а также подтягивания или рывок гири», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В состав команды каждого трудового коллектива могут входить до 10 работников в возрасте от 25 до 59 лет.

Региональный фестиваль ГТО состоится в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» по адресу: Подольск, микрорайон Климовск, Спортивный проезд, стр. 2.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Открытие фестиваля состоится в полдень 16 февраля.

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#соревнования
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Строительная готовность очистных сооружений для ЖК «Белый Град» достигла 20%
07 февраля 2025, 17:45

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Очистные сооружения, предназначенные для обслуживания жилого комплекса «Белый Град», возводят у деревни Челобитьево округа Мытищах, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 20%, сдать очистные сооружения в эксплуатацию должны в четвёртом квартале текущего года, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас на объекте рабочие занимаются устройством монолитного резервуара», — отмечается в сообщении.
Очистные сооружения для ЖК Белый Град» будут включать в себя накопительный резервуар объёмом 3.3 тыс. кубометров, систему очистки дождевых вод производительностью 50 литров в секунду и ультрафиолетовый обеззараживатель. Кроме того, объект оборудуют охранной сигнализаций для защиты от несанкционированного доступа.

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#очистные сооружения
#мытищи
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Каширские лыжники при отсутствии снега тренируются на искусственном покрытии
07 февраля 2025, 17:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Спортсмены под руководством инструктора спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева по лыжным гонкам Михаила Кузьмина тренируются на стадионном поле с искусственным покрытием в условиях отсутствия снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Кузьмин занимается лыжами с детства. В 2002 году стал заниматься в секции полиатлона под руководством Николая Константинова. Именно воспитанники Константинова занимались благоустройством лыжной трассы в Кашире-2.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

«Лыжная трасса в Кашире – одна из лучших на юге Подмосковья. Здесь созданы все условия, чтобы люди приезжали сюда покататься. Рядом – Дворец спорта «Юбилейный» с раздевалками, удобными парковками. Трасса позволяет проводить масштабные соревнования», – сказал Кузьмин.
Родителям воспитанников тренер даёт возможность заняться чем-нибудь полезным, пока дети на тренировке. Им, например, предлагают тренажёры на лыжной базе.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Кузьмин также популяризирует лыжный спорт в муниципалитете – ведёт группу в соцсети ВК «Лыжные гонки и полиатлон города-героя Кашира».

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#кашира
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В Даровом отпразднуют Масленицу с танцами, хороводами и балаганным театром
07 февраля 2025, 17:09

Фото: Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»

В родовой усадьбе Достоевских Даровое в Зарайске 1 марта отпразднуют Масленицу. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»

«Гости Дарового в этот день смогут погрузиться в традиции XIX века. Фольклорный ансамбль «Рось», коллективы «Топ-Вечера» и «Шыбер-Выбер» представят старинные песни и мелодии. Развлекать больших и маленьких посетителей будут балаганный театр с любимым народным героем – шутником Петрушкой. Будут организованы танцы и хороводы под народную музыку», – сообщили в министерстве.
Фото: Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»

Кроме того, мастера-ремесленники научат на мастер-классах делать масленичные маски и народные куклы-обереги из ткани, соломы и лыка.

Старинными секретами масленичных блюд поделятся энтузиасты исторической кухни Hell's Kitchen Daughters. Они расскажут, что ели на праздник наши предки, дадут рецепты самых вкусных блинов.

Фото: Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»

Праздник пройдёт по адресу: Московская область, Зарайск, деревня Даровое, д. 1А. Он начнётся в полдень.

Фото: Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»

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В лесу под Шатурой ликвидировали нелегальную свалку
07 февраля 2025, 16:58

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Навал бытового мусора обнаружили в ходе патрулирования сотрудники лесной охраны в квартале 61 Кривандинского участкового лесничества рядом с деревней Мелиховская городского округа Шатура, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Лесничие решили самостоятельно справиться с проблемой: они организовали субботник, на котором упаковали весь обнаруженный мусор в мешки и очистили территорию. Общий объём вынесенных отходов составил около одного кубометра», — говорится в сообщении.
В областном Комлесхозе напомнили, что нарушение правил санитарной безопасности в лесах карается штрафами. Для физических лиц сумма взыскания составляет до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — до полумиллиона рублей. Кроме того, нарушители должны возместить вред, причинённый природе.

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