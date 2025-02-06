Подмосковные коммунальщики начали готовиться к весенне-летнему сезону

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Подмосковные коммунальщики с приближением весны приступили к подготовке к уборке и благоустройству территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Коммунальные службы региона должны до марта оснастить учреждения и сотрудников всеми необходимыми материалами и оборудованием. В список первоочередных закупок вошли газонокосилки и триммеры; инструменты и инвентарь; растительный грунт, цветочная рассада и семена газонных трав для благоустройства; песок для обновления песочниц на детских площадках; запасные части и комплектующие для техники», – рассказали в ведомстве.Как напомнили в Минчистоты, на весенне-летний режим содержания территорий муниципальные бюджетные учреждения и управляющие компании перейдут с началом устойчивых положительных температур, после таяния снежного покрова.
В первую очередь коммунальщики наведут порядок во внутриквартальных проездах и на тротуарах. На улицы выйдут подметальные машины.
Помимо этого, уборку общественных пространств будут проводить ручным способом. С помощью ручного инвентаря дворники очистят от смёта и грязи парковки, дворы и детские игровые комплексы.
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Лора Луганская