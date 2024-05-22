Садоводов обяжут использовать участки в течение трех лет

РИА Новости/Сергей Пятаков
Садоводов и огородников, а также прочих владельцев земельных участков обяжут использовать их в течение трех лет, как и участки сельхозназначения. Об этом сообщают «Ведомости». Правительственной комиссией уже удобрен соответствующий законопроект, направленный повысить эффективность использования российских земель.
«Садоводы должны будут начать использовать земельные участки в течение трех лет. Правительство одобрило законопроект Росреестра, который установит признаки их неосвоения»,— сказано в публикации.
В Земельный закон, а также в закон о ведении садоводства и огородничества для личных нужд внесут соответствующие изменения.
Сообщается, что под освоением земли будут понимать мероприятия, направленные на приведение участка в пригодное состояние. Перечень таких мероприятий подготовят до середины января следующего года.
Правительство установит признаки неосвоения земель. В случае принятия закона, поправки начнут действовать с марта следующего года.
По словам зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, неосвоение земли будет поводом для ее изъятия.
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Никита Кротов