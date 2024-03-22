Радио1
Главная / Новости / Общество/ Земельные участки в Ленинском округе залило сточными водами

Земельные участки в Ленинском округе залило сточными водами

22 марта 2024, 13:09
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Несколько земельных участков, расположенных в Ленинском городском округе Подмосковья, были подтоплены ливневыми сточными водами, виновной в этом оказалась строительная компания, занимающаяся прокладкой коммуникаций в новом жилом комплексе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Компания «СВС-ЭМ» прокладывает коммуникации в ЖК «Видный берег» в районе Расторгуевского шоссе. Компания обустроила технические колодцы, которые заполняются ливневыми сточными водами. После содержимое колодцев откачивают и сливают на рельеф местности, что вызвало подтопление соседних участков», — пояснил глава министерства Тихон Фирсов.
После проведения проверки, установившей факт нарушения, строительной компании направлено официальное предостережение и требование впредь не допускать разлива сточных вод.

Читайте также:

В Московской области в этом году расчистят 27 водоёмов

Из лесов Подмосковья с начала года убрали более 300 аварийных деревьев

В Лотошине создали природный заказник с редкими животными и растениями
#природа
#экология
#подтопление
#ленинский городской округ
#минэкологии мо
#тихон фирсов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Демографы усомнились в мерах государства, направленных на повышение рождаемости
Демограф Ракша: рост налоговых вычетов за покупку жилья не повысит рождаемость
22 марта 2024, 12:54

Фото: istockphoto / LENblR

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил двукратно увеличить суммы налогового вычета за приобретение жилья для многодетных семей. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Так, при приобретении жилого помещения гражданин имеет право вернуть 13% подоходного налога, но не более чем с суммы 2 миллионов рублей. Плюс к этому гражданин имеет право вернуть 13% подоходного налога с суммы расходов на погашение процентов ипотечного кредита, но не более чем с 3 миллионов рублей.

Независимый демограф Алескей Ракша в беседе с «Радио 1» заявил, что такие меры вряд ли повлияют на повышение рождаемости.

«Это очень мало денег, семьи их с трудом заметят в своем бюджете. Это не стимулирует семьи рожать детей, раз это незаметно в реальных деньгах, то и на рождаемости не будет заметно. По европейским меркам рождаемость в нашей стране средняя, у нас каких-то больших особенностей нет. При этом, в стране сильно выросла многодетность, и в той же мере бездетность», — отметил Ракша.

В тексте письма говорится, что проект создается в рамках реализации государственной политики по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей, однако Ракша усомнился в том, что меры помогут ее стимулировать .

«Стимулировать денежными выплатами рождение первого ребенка не получится. Для решения проблемы необходимо повысить уровень равенства в обществе. Можно сделать детские сады качественными и доступными, и в целом создать благоприятную атмосферу в городах, пандусы для колясок, отсутствие ступенек, отношение окружающих улучшить. Это много сложных шагов и все делается не сразу», — поделился специалист.

Уточняется, что сейчас данные размеры вычетом установлены как для граждан, не состоящих в браке и не имеющих детей, так и для лиц, имеющих статус многодетных, которые несут значительную дополнительную финансовую нагрузку, связанную с воспитанием и уходом за детьми, отметил Антон Орлов.

Читайте также:

В России связали рост продажи тестов на беременность со стабилизацией ситуации в стране

«Ущемляют интересы»: Депутат о нюансах действующих законах о многодетных семьях

Петербург примет 800 детей из Белгородской области
#детские сады
#семьи
#право
#рождаемость
#дети
#демография
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье выявили шесть водоёмов с самым опасным льдом
22 марта 2024, 12:48

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Шесть водоёмов с самым ненадёжным льдом выявили подмосковные спасатели в ходе очередного мониторинга водных объектов Московской области, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Самый тонкий лёд, согласно результатам проверки, оказался на реке Лопасня в городском округе Чехов, реке Гуслица в округе Егорьевск, реке Нара в Наро-Фоминске, на реке Нахабинка в округе Красногорск, на Яузе в округе Мытищи и на озере Киово в округе Лобня», — говорится в сообщении.
Толщина льда на указанных водоёмах составляет от нуля до 10-14 сантиметров.

Спасатели также предупреждают, что активное таяние льда началось на всех водоёмах Московской области. Под воздействием плюсовых температур и солнечных лучей, лёд не только истончается, но и меняет свою структуру: становится более рыхлым, так что зачастую даже толстый слой льда уже не может выдержать вес не только взрослого человека, но и ребёнка и даже животного.

Читайте также:

На Иваньковском водохранилище спасли провалившегося под лёд лыжника

Педиатр Одинаева рассказала, чем опасен лед для детей

Жителей Подмосковья призвали не выходить на лёд
#спасатели
#мособлпожспас
#водоёмы
#московская область
#подмосковье
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России связали рост продажи тестов на беременность со стабилизацией ситуации в стране
DSM Group: продажи тестов на беременность в РФ выросли до пятилетнего максимума
22 марта 2024, 12:19

Caiaimage/Agnieszka Wozniak

С начала 2024 года россияне потратили на приобретение тестов на беременность 612 млн рублей, об этом свидетельствуют данные DSM Group.
Сумма стала рекордной по сравнению с прошлыми годами. За первые десять недель 2023 года, аптеки продали около 3,5 миллиона тестов, тогда как в текущем году эта цифра уже превысила 4 миллиона.

По мнению экспертов, такая тенденция обусловлена стабилизацией ситуации в стране.

Прежде демограф о намерениях поднять рождаемость за шесть лет.

Читайте также:

Милонов: «Лучший подарок на 8 марта — беременность»

В Подмосковье благодаря нацпроекту «Демография» появились новые ФОКи

Подмосковье направило на нацпроект «Демография» в 2022 году 16,9 млрд рублей
#демография
#аптеки
#рождаемость
#беременность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие
В Подмосковье 3 человека пострадали после того, как машина врезалась в остановку
22 марта 2024, 12:16

Фото: прокуратура Московской области

Три человека пострадали в результате падения остановочного павильона в Подмосковье, который обрушился после столкновения с автомобилем. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
По предварительным данным, авария произошла утром на 67-м километре автодороги Волга-1 М-7 в районе деревни Большое Буньково. Водитель автомобиля «Газель» столкнулся с легковым автомобилем, после чего врезался в остановку общественного транспорта, вызвав ее обрушение.

Трое пострадавших получили медицинскую помощь. Ногинская городская прокуратура занимается расследованием происшествия и контролирует ход проводимой проверки.

Читайте также:

11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом из Подмосковья в Северной Осетии

Семь человек погибли в ДТП с двумя грузовиками и автобусом в Омской области

В Петербурге полицейские попали в ДТП по пути на избирательный участок, один погиб
#дтп
#волга
#авария
#проверки
#помощь
#прокуратура
#участок
#водитель
#человек
#полицейские
#автодороги
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Чехове прошел кулинарный поединок между спортшколами
22 марта 2024, 12:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены училищ олимпийского резерва сразились в кулинарном поединке в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводились в спортивном комплексе «Надежды России» городского округа Чехов.

В турнире приняли десять училищ из Московской области, Москвы, Смоленска и Тульской области.

«Турнир у нас проходит уже пятый год. Сначала был формат для училищ олимпийского резерва только из Московской области, а потом мы подтянули соседей. Мы часто проводим среди училищ различные конференции, но это всегда какие-то доклады, какие-то научные стратегии, у ребят совершенно нет возможности пообщаться. У них у всех учеба и по 12 тренировок в неделю, они оторваны от семьи, поэтому момент общения совершенно другой. Очень важно, что дети, которые представляют молодую спортивную элиту России, могут пообщаться в непринуждённой обстановке… Также очень важно, что на таких мероприятиях присутствуют звёзды прошлых лет, мы всегда приглашаем олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, чтобы ребята смогли с ними пообщаться и задать вопросы», – поделилась директор УОР №4 Московской области Татьяна Подорожная.

Стоит отметить, ​что по количеству баллов по итогам шести конкурсных заданий стала команда Училища олимпийского резерва № 4 городского округа Чехов.

Читайте также:

Для студентов подмосковного колледжа «Энергия» провели урок по ультразвуку

Диагностическую работу по обществознанию написали 86 тысяч школьников Подмосковья

Участниками фестиваля ГТО в Бронницах стали около 60 детей
#дети
#чехов
#турнир
#учёба
#семьи
#соревнования
#кулинария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автоэксперт Васильев назвал основные проблемы современных автомобилей
Эксперт Васильев: Чем дороже машина, тем выше риск критических поломок
22 марта 2024, 12:05

Фото: istockphoto/Fahroni

Современные автомобили заметно теряют в качестве сразу по нескольким причинам. В первую очередь это относится к самым новым и дорогим машинам.
Об этом в разговоре с информационным агентством «Прайм» рассказал автоэксперт Егор Васильев. Первый фактор — исключительно экономический. Делать машины, которые не ломаются, производителю, по мнению эксперта, просто не выгодно. Следовательно, с точки зрения функционирования базовых агрегатов и узлов автомобиля, принципиально в худшую сторону ничего не изменилось. Но только в пределах гарантийного срока. То, что выходит за рамки гарантийного срока эксплуатации, должно приносить прибыль дилеру и автопроизводителю, следовательно, должно ломаться, считает Васильев.

Вторая проблема связана с тем, что современные автомобили, особенно премиального класса, отличаются сложным сочетанием большого количества информационных и развлекательных сервисов. Они не только значительно усложняют конструкцию самой машины, но и не отличаются особой надёжностью. Современный автомобиль стал настолько сложным, что он просто не может функционировать без проблем. Поэтому в настоящее время автовладельцев работой с минимальным количеством сбоев могут порадовать только бюджетные машины в простых комплектациях с минимальным количеством дополнительного оборудования, заключил эксперт.

Читайте также:

Автоэксперт Канаев назвал полезной инициативу о лекциях об управлении СИМ

Автоэксперт Сажин рассказал, как бороться с любителями громкой музыки в машине

Автоэксперт раскрыл, когда можно менять зимнюю резину
#эксперт
#автомобили
#автомобиль
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Остались без ушанки и театра: в автобусах Подмосковья с начала года забыли более 450 вещей
22 марта 2024, 11:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 450 вещей забыли пассажиры Мострансавто в автобусах компании, а также на автостанциях и автовокзалах с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Чаще всего пассажиры забывали банковские, социальные и транспортные карты. Среди необычных находок можно выделить билеты в театр, кокошник, шапку-ушанку и палки для скандинавской ходьбы», — отмечается в сообщении.
Пассажирам напомнили, что обратиться за вещами, потерянными в автобусе или на автостанции Мострансавто, можно онлайн — через сайт компании. Для этого надо выбрать раздел «Пассажирам» — «Забытые вещи», указать дату и время пропажи, автобусный маршрут, а также дать описание самой потерявшейся вещи.

Все потерянные предметы, за исключением скоропортящихся, компания хранит в течение полугода, а затем отправляет на утилизацию.

Читайте также:

Водитель подмосковного автобуса вернул пассажирке потерянные полмиллиона рублей

В Подмосковье стартовала акция «Вежливый водитель автобуса»

В Подмосковье выбрали оптимальную сумму штрафа за безбилетный проезд
#мострансавто
#автобус
#автобусы
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для студентов подмосковного колледжа «Энергия» провели урок по ультразвуку
22 марта 2024, 11:37

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Урок, посвящённый работе ультразвуковых приборов, провели для студентов подмосковного колледжа «Энергия», изучающих сварочное производство, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Слушателям рассказали о том, как распространяется ультразвук, а также о том, как используются излучатели и приёмники ультразвуковых волн», — говорится в сообщении.
После лекции знания студентов проверили с помощью викторины.

Ранее сообщалось, что для студентов из Московской области, получающих специальность «Сварщик», провели онлайн-урок, посвящённый измерительному и визуальному контролю качества сварных изделий. В рамках занятия студентам показали обучающий видеоролик, а также осудили со слушателями последствия безответственного отношения к контролю за качеством сварки.

Читайте также:

Победителями областного этапа чемпионата «Профессионалы» стали студенты из Серпухова

Подмосковные логисты приняли участие в конкурсе профессионального мастерства

Подмосковные студенты стали призерами национального чемпионата «Профессионалы будущего»
#колледж
#студенты
#лекция
#московская область
#подмосковье
#минобразования мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для тушения лесных пожаров в Подмосковье подготовили более 1,6 тыс. единиц техники
22 марта 2024, 11:19

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Свыше 4 тысяч человек и более 1,6 тыс. единиц спецтехники подготовили в Московской области для тушения лесных пожаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Согласно сводному плану тушения лесных пожаров на территории Московской области на 2024 год, группировка сил и средств, которые можно будет привлечь к борьбе с огнём, составляет 4137 человек и 1676 единиц техники», — отмечается в сообщении.
Кроме того, заключён контракт на авиационное патрулирование лесных территорий для обнаружения очагов возгорания с воздуха.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства России, пик весеннего пожароопасного периода в Московской области ожидается в мае. Кроме того, синоптики прогнозируют жаркое лето, что также увеличивает риск лесных пожаров. Чтобы снизить угрозу, в Подмосковье используется четырёхуровневая система мониторинга, включающий наблюдение с воздуха, из космоса, видеомониторинг и наземное патрулирование.

Читайте также:

Подмосковных лесных пожарных застраховали от несчастных случаев

В Серпухове состоялись противопожарные учения лесных огнеборцев

Лесопожарную технику в Подмосковье подготовили к опасному периоду
#лес
#лесные пожары
#комлесхоз мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф