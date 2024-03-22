Земельные участки в Ленинском округе залило сточными водами

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Несколько земельных участков, расположенных в Ленинском городском округе Подмосковья, были подтоплены ливневыми сточными водами, виновной в этом оказалась строительная компания, занимающаяся прокладкой коммуникаций в новом жилом комплексе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Компания «СВС-ЭМ» прокладывает коммуникации в ЖК «Видный берег» в районе Расторгуевского шоссе. Компания обустроила технические колодцы, которые заполняются ливневыми сточными водами. После содержимое колодцев откачивают и сливают на рельеф местности, что вызвало подтопление соседних участков», — пояснил глава министерства Тихон Фирсов.После проведения проверки, установившей факт нарушения, строительной компании направлено официальное предостережение и требование впредь не допускать разлива сточных вод.
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