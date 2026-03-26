В Роспотребнадзоре развенчали миф о том, что клещ может прыгнуть с дерева
Клещи не могут лазать по деревьям и прыгать на людей. Информация об этом является недостоверным стереотипом. Об этом заявил ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены Роспотребнадзора Михаил Алексеев на пресс-конференции, посвященной началу сезона активности клещей и мерам профилактики клещевых инфекций в 2026 году, передает ТАСС.
Он отметил, что лесные и таежные клещи, переносчики клещевого вирусного энцефалита и боррелиозов, обитают на травянистом ярусе высотой до 70 сантиметров. Клещи могут подняться максимум на метр, но не на дерево и, тем более, не способны с него прыгать. У них нет для этого никаких анатомических приспособлений, подчеркнул Алексеев.
Специалист напомнил, что для защиты от клещей необходимо использовать репелленты и носить закрытую, плотную одежду.
