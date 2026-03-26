В Роспотребнадзоре развенчали миф о том, что клещ может прыгнуть с дерева

26 марта 2026, 17:20

Алексеев развенчал миф о прыгающих на людей с деревьев клещах

Клещи не могут лазать по деревьям и прыгать на людей. Информация об этом является недостоверным стереотипом. Об этом заявил ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены Роспотребнадзора Михаил Алексеев на пресс-конференции, посвященной началу сезона активности клещей и мерам профилактики клещевых инфекций в 2026 году, передает ТАСС.