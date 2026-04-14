Сакура в Японии может исчезнуть

14 апреля 2026, 15:14

Биолог Сафонов: сакура может исчезнуть в Японии из-за изменения климата

Сакура в Японии оказалась под угрозой исчезновения. Об этом заявил биолог Дмитрий Сафонов в беседе с 360.ru.





По его словам, из-за глобального потепления дерево едва переживает ставшие более мягкими зимы, плохо цветет и быстро опадает. Повышение температуры даже на два градуса может разрушить процесс выхода японской вишни из спячки.



Специалист отметил, что уже существуют гибриды сакуры, которым требуется меньше холода зимой — некоторым из них достаточно всего двух недель мороза. Теоретически деревья можно охлаждать искусственно, но на практике это реализовать сложно, так как речь идет о миллионах растений по всей стране.



Самый реальный выход, по мнению эксперта, — постепенно заменять старые, «капризные» сорта на новые, более теплолюбивые.