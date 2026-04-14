14 апреля 2026, 16:37

НАК: В России с начала года предотвратили 37 терактов в учебных заведениях

Заседание антитеррористической комиссии (Фото: медиасток.рф)

С начала текущего года российские спецслужбы предотвратили 37 вооруженных нападений на учебные заведения. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) по итогам заседания, посвященного противодействию вовлечению молодежи в запрещенную деятельность.





В НАК отметили, что злоумышленники активно создают в соцсетях и мессенджерах закрытые группировки, пропагандирующие идеи массовых убийств и склоняющие подростков к агрессии. Председатель комитета, директор ФСБ Александр Бортников добавил, что украинские спецслужбы для этих целей также задействуют игровые онлайн-платформы и сайты с предложениями быстрого заработка. В качестве мер профилактики он рекомендовал развивать у несовершеннолетних критическое мышление и активнее внедрять российские социальные сети.



Тему подростковой агрессии подняли и на расширенном заседании коллегии МВД в марте. Президент Владимир Путин, комментируя случаи опасного поведения в школах, поручил усилить профилактическую работу: активнее вовлекать детей в волонтерство, спорт и общественные организации.



Глава государства подчеркнул, что лица, подталкивающие молодежь к преступлениям, могут наказываться вплоть до пожизненного лишения свободы.



