Турагент раскрыла, куда отправятся россияне на майских праздниках

14 апреля 2026, 15:33

Турагент Осипова: Россияне проведут майские праздники внутри страны

Фото: iStock/arcady_31

Большинство россиян проведут короткие майские праздники внутри страны. Об этом рассказала исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.





Напомним, россиян ожидают самые короткие майские праздники за последние восемь лет. Отдыхать предстоит с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.



В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что на майские праздники люди чаще делают выбор в сторону внутреннего туризма, а не зарубежного. А в этом году из-за коротких выходных баланс еще сильнее сместился в пользу поездок по стране.





«Первое направление — это Краснодарский край, который планирует принять за майские праздники порядка 600 тысяч туристов. Он у нас всегда на первом месте — все-таки это море, это уже ожившая природа. Также спросом пользуются экскурсионные туры в Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Есть железнодорожные туры по городам России. Популярен санаторный отдых, но он круглогодичный, поэтому всегда в топе», — уточнила Осипова.