«Салат с крабом, пельмени с осетриной и медальоны из оленя»: Чем кормили прибывших на 9 Мая лидеров на обеде в Кремле

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Прибывшие на 9 Мая лидеры стран на обеде в Кремле могли выбрать себе еду из меню, в котором предлагались салат с крабом, пельмени с осетриной и медальоны из оленя. Полный список был опубликован telegram-каналом «Пул Первого».
«Салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной и щучьей икрой, борщ с телятиной, уха по-карельски, филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами или карамелизированная утка со спаржей», — говорится в сообщении.
Помимо этого на десерт лидерам стран предлагались щербет из морошки и яблочный пирог с ванильным мороженым. Из вин прибывшие могли выбрать «Блан де Неж» из Крыма и «Казак Красная Горка» из Краснодарского края. Каждый напиток урожая 2022 года.
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