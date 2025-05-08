«Салат с крабом, пельмени с осетриной и медальоны из оленя»: Чем кормили прибывших на 9 Мая лидеров на обеде в Кремле

В УФСБ России по Москве и Московской области состоялась торжественная церемония нанесения на мемориальную стелу Управления имени сотрудника органа безопасности — героя Советского Союза Сергея Медведева, который погиб в 1942 году во время исполнения воинского долга, сообщили в УФСБ России по городу Москве и Московской области.