Как правильно варить холодец: 8 шагов для приготовления блюда в домашних условиях

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Холодец – это популярное в России блюдо, которое чаще всего готовят с наступлением холодов. Секретами правильного приготовления холодца поделится «Радио 1».
Ингредиенты
- 1 кг свинины (желательно с костями для навара);
- 500 г говядины;
- 2-3 моркови;
- 1 луковица;
- 3-4 зубчика чеснока;
- соль по вкусу;
- перец горошком по вкусу;
- лавровый лист;
- вода (примерно 3-4 литра)
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Инструкция
1. Подготовка мяса: Тщательно промойте свинину и говядину под холодной водой. Убедитесь, что на мясе нет лишнего жира и плевок.
2. Варка бульона: Поместите мясо в большую кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрывала мясо. Доведите до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и снимите пену.
3. Добавление овощей: Когда бульон закипит, добавьте очищенные морковь и лук, целиком. Также добавьте лавровый лист, перец горошком и соль по вкусу.
4. Долгая варка: Варите на медленном огне 4-6 часов. Чем дольше варите, тем более насыщенным будет бульон. Важно следить за уровнем воды и при необходимости добавлять её.
5. Остужение и отделение мяса: После варки дайте бульону немного остыть. Затем выньте мясо и овощи из бульона. Мясо нарежьте на мелкие кусочки, а морковь можно нарезать кружочками.
6. Процеживание бульона: Процедите бульон через марлю или сито, чтобы избавиться от осадка и остатков костей.
7. Сборка холодца: В форму для холодца положите нарезанное мясо и морковь. Залейте всё процеженным бульоном. Убедитесь, что мясо полностью покрыто.
8. Охлаждение: Уберите форму в холодильник на 6-8 часов (лучше на ночь), чтобы холодец застыл.
Фото: istock /elena_hramowa
С чем употреблять
Холодец обычно подают с хреном, горчицей или уксусом. Также можно подать с черным хлебом и свежими овощами.
Как подают
Перед подачей холодец можно нарезать на порционные куски и выложить на красивую тарелку. Украсьте зеленью (например, укропом или петрушкой) для более аппетитного вида.
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